EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EssilorLuxottica-Investment abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,807 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 182,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 429,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,29 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für EssilorLuxottica eine Börsenbewertung in Höhe von 81,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at