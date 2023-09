EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EssilorLuxottica-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden EssilorLuxottica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 112,59 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,888 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2023 156,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 176,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 78,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at