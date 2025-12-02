EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
02.12.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 120,77 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 82,800 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 419,74 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 01.12.2025 auf 307,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 154,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 142,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
|07:08
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
