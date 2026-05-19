EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.05.2016 wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111,40 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,977 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 174,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 563,74 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 563,74 EUR, was einer positiven Performance von 56,37 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für EssilorLuxottica eine Börsenbewertung in Höhe von 80,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at