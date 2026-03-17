EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|EssilorLuxottica-Investment
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17.03.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 133,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,489 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 203,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 526,99 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,70 Prozent angezogen.
EssilorLuxottica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images