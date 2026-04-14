EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EssilorLuxottica-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 137,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das EssilorLuxottica-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,911 EssilorLuxottica-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 14 367,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 197,05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,67 Prozent angezogen.

EssilorLuxottica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at