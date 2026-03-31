EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Performance im Blick 31.03.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr gekostet

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag 265,40 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,377 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,49 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 30.03.2026 auf 197,70 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 25,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 90,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nor Gal / Shutterstock.com

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