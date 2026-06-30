EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug an diesem Tag 172,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,794 EssilorLuxottica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.06.2026 947,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 163,50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,27 Prozent.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 78,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at