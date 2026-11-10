EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen EssilorLuxottica-Anteile an diesem Tag bei 311,80 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,072 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 112,89 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 09.11.2026 auf 190,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 89,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at