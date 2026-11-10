EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende EssilorLuxottica-Investition? 10.11.2026 10:03:31

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen EssilorLuxottica-Anteile an diesem Tag bei 311,80 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,072 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 112,89 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 09.11.2026 auf 190,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 89,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: essilor

Nachrichten zu EssilorLuxottica

mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

mehr Analysen
22.10.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.10.26 EssilorLuxottica Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 187,10 -2,37% EssilorLuxottica

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen