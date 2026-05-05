EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Lohnende EssilorLuxottica-Anlage? 05.05.2026 10:03:51

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 183,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,389 EssilorLuxottica-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 173,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 422,93 EUR wert. Mit einer Performance von -5,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 83,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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