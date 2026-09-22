EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die EssilorLuxottica-Aktie bei 167,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,954 EssilorLuxottica-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 840,97 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 21.09.2026 auf 141,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 15,90 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 63,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at