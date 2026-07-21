EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Profitable EssilorLuxottica-Anlage? 21.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr angefallen

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EssilorLuxottica-Anteile bei 243,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,107 EssilorLuxottica-Aktien im Depot. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Anteile wären am 20.07.2026 690,97 EUR wert, da der Schlussstand 168,25 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte EssilorLuxottica einen Börsenwert von 77,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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