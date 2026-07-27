Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Frühes Investment 27.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Hermès (Hermes International)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hermès (Hermes International)-Anteile an diesem Tag 383,40 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Hermès (Hermes International)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,608 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 1 643,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 285,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 328,53 Prozent angewachsen.

Hermès (Hermes International) wurde am Markt mit 172,25 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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