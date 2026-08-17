Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Lohnende Hermès (Hermes International)-Investition?
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17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Hermès (Hermes International)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 330,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,752 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 184,96 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 14.08.2026 auf 1 576,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,50 Prozent angewachsen.
Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 165,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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