Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Lukrativer Hermès (Hermes International)-Einstieg? 09.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hermès (Hermes International)-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 440,50 EUR. Bei einem Hermès (Hermes International)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,694 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 945,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 362,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 5,41 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 142,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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