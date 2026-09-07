Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investment im Blick
|
07.09.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hermès (Hermes International)-Aktie an diesem Tag 1 834,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,545 Hermès (Hermes International)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 1 457,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 794,27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,57 Prozent vermindert.
Hermès (Hermes International) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 152,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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