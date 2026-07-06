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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Rentable Hermès (Hermes International)-Investition? 06.07.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Hermès (Hermes International)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 342,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,427 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 641,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 700,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,93 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 172,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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