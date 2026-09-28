Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Lohnender Hermès (Hermes International)-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 28.09.2025 wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hermès (Hermes International)-Aktie 2 069,00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,483 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 1 347,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,28 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 34,87 Prozent.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 141,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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