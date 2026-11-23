Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Profitabler Hermès (Hermes International)-Einstieg?
|
23.11.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 124,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,047 Hermès (Hermes International)-Papiere. Die gehaltenen Hermès (Hermes International)-Anteile wären am 20.11.2026 57,70 EUR wert, da der Schlussstand 1 225,50 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,30 Prozent verringert.
Hermès (Hermes International) wurde am Markt mit 128,36 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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