EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Iberdrola SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Iberdrola SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 210,424 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 4 107,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,52 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 310,75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 131,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at