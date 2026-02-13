EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Iberdrola Aktie
Vor 5 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Iberdrola SA-Papier letztlich bei 10,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 9,480 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 189,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,01 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 89,70 Prozent vermehrt.
Iberdrola SA wurde am Markt mit 131,15 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
