EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 889,976 Iberdrola SA-Aktien. Die gehaltenen Iberdrola SA-Aktien wären am 09.04.2026 18 226,71 EUR wert, da der Schlussstand 20,48 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 82,27 Prozent.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 133,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at