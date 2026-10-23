Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Performance im Blick
|
23.10.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,72 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,292 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 223,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +123,75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Iberdrola SA eine Börsenbewertung in Höhe von 139,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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