Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Lukrative Iberdrola SA-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 17.07.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 15,59 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,144 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 20,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 135,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images