EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.07.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 15,59 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,144 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 20,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 135,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at