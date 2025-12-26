Iberdrola Aktie
26.12.2025 10:03:34
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 5,04 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 19,859 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 363,21 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 24.12.2025 auf 18,29 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 263,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 118,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18,20
|1,20%