Iberdrola Aktie

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Performance im Blick 26.12.2025 10:03:34

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 5,04 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 19,859 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 363,21 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 24.12.2025 auf 18,29 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 263,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 118,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

12.12.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
