Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Lohnende Iberdrola SA-Anlage?
|
17.04.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 4,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,265 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Iberdrola SA-Anteile wären am 16.04.2026 422,33 EUR wert, da der Schlussstand 19,86 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 322,33 Prozent.
Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19,60
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.