Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Lohnende Iberdrola SA-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 4,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,265 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Iberdrola SA-Anteile wären am 16.04.2026 422,33 EUR wert, da der Schlussstand 19,86 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 322,33 Prozent.

Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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