EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,67 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 139,115 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (20,34 EUR), wäre die Investition nun 43 509,60 EUR wert. Mit einer Performance von +335,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 131,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at