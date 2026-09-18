Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Investmentbeispiel
|
18.09.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,457 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 20,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 856,17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 85,62 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 131,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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