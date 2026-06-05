EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Iberdrola SA-Einstiegs gewesen.

Das Iberdrola SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,36 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,547 Iberdrola SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 888,46 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 04.06.2026 auf 19,56 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,85 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Iberdrola SA eine Börsenbewertung in Höhe von 128,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at