Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Frühe Investition
|
02.01.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.01.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,364 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,97 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 31.12.2025 auf 18,47 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,97 Prozent gesteigert.
Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images