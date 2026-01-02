EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 02.01.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,364 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,97 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 31.12.2025 auf 18,47 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,97 Prozent gesteigert.

Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at