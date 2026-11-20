Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Performance
|
20.11.2026 10:03:33
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,09 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 99,108 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 22,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 238,85 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 123,89 Prozent.
Iberdrola SA wurde am Markt mit 147,72 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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