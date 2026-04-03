Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Investmentbeispiel
|
03.04.2026 10:03:38
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,36 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Iberdrola SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,028 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 1 792,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,23 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Iberdrola SA eine Börsenbewertung in Höhe von 134,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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