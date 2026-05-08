EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Iberdrola SA-Aktien gewesen.

Am 08.05.2021 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,892 Iberdrola SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 19,63 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,51 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 74,51 Prozent.

Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at