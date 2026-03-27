Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Lohnende Iberdrola SA-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Iberdrola SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,72 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 6,793 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 26.03.2026 130,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,21 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,50 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 126,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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