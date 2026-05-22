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Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Investmentbeispiel 22.05.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,17 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 618,429 Iberdrola SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 176,87 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 21.05.2026 auf 19,69 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,77 Prozent angewachsen.

Am Markt war Iberdrola SA jüngst 128,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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