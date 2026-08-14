Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Rentable Iberdrola SA-Anlage?
|
14.08.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 616,333 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 20,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 511,56 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,12 Prozent erhöht.
Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 133,70 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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