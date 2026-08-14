Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Rentable Iberdrola SA-Anlage? 14.08.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 616,333 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 20,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 511,56 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,12 Prozent erhöht.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 133,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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