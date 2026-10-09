Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Investment im Blick
|
09.10.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.10.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 16,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,606 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (21,11 EUR), wäre die Investition nun 1 279,39 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,94 Prozent.
Iberdrola SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,84 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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