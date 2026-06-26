Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Lohnender Iberdrola SA-Einstieg?
|
26.06.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 26.06.2023 wurden Iberdrola SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 11,66 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 85,763 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 840,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 139,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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