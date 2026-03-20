EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Iberdrola SA-Aktie letztlich bei 4,78 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 2 092,759 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers auf 19,56 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 934,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 309,34 Prozent vermehrt.

Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at