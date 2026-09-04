Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Frühe Anlage 04.09.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Iberdrola SA gewesen.

Am 04.09.2016 wurde das Iberdrola SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 059,826 Iberdrola SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (19,75 EUR), wäre das Investment nun 40 681,56 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 40 681,56 EUR, was einer positiven Performance von 306,82 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 127,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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