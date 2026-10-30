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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Iberdrola SA-Investment 30.10.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Iberdrola SA-Aktie 5,02 EUR wert. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 199,068 Iberdrola SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Iberdrola SA-Papiere wären am 29.10.2026 4 399,40 EUR wert, da der Schlussstand 22,10 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 339,94 Prozent vermehrt.

Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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