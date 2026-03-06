EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,372 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,88 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 05.03.2026 auf 19,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 127,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at