WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Profitable Iberdrola SA-Investition? 06.03.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,372 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,88 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 05.03.2026 auf 19,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 127,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

Nachrichten zu Iberdrola SA

Analysen zu Iberdrola SA

27.02.26 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Iberdrola Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 19,19 -0,21% Iberdrola SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

