06.03.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,372 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,88 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 05.03.2026 auf 19,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,88 Prozent.
Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 127,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Iberdrola SA
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
