Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Investmentbeispiel
|
26.11.2026 10:03:22
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Inditex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Inditex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,087 Inditex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,37 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 25.11.2026 auf 57,46 EUR belief. Mit einer Performance von +77,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Inditex belief sich zuletzt auf 181,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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