EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.06.2016 wurde das Inditex-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28,91 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,459 Inditex-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 190,31 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 10.06.2026 auf 55,02 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,31 Prozent zugenommen.

Am Markt war Inditex jüngst 173,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at