Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Profitable Inditex-Investition? 01.10.2026 10:03:17

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inditex-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Inditex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,303 Inditex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,92 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 633,94 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,39 Prozent erhöht.

Inditex wurde am Markt mit 165,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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