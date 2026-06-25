EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Inditex-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33,90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 294,985 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 16 454,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,54 Prozent erhöht.

Am Markt war Inditex jüngst 171,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at