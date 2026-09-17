EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Inditex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inditex-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,19 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 276,319 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Inditex-Aktien wären am 16.09.2026 14 584,14 EUR wert, da der Schlussstand 52,78 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,84 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 163,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at