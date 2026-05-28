EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32,123 Inditex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.05.2026 1 702,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,00 EUR belief. Mit einer Performance von +70,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 159,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at