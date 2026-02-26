Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

Frühe Investition 26.02.2026 10:03:25

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Inditex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,893 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,65 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 25.02.2026 auf 56,86 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,65 Prozent angewachsen.

Inditex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 179,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

09.02.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 57,04 -0,83% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

