Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|
26.02.2026
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,893 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,65 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 25.02.2026 auf 56,86 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,65 Prozent angewachsen.
Inditex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 179,32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
