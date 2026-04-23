Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Profitable Inditex-Investition? 23.04.2026 10:03:25

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Inditex-Einstiegs gewesen.

Inditex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,41 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 206,569 Inditex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,06 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 960,55 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inditex belief sich zuletzt auf 167,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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